Comunicato Stampa | DELIVEROO | 60 NUOVI SUPERMERCATI ATTIVI CON SOLE365

Da iltempo.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Deliveroo ha aperto 60 nuovi supermercati con Sole365. La catena di consegna a domicilio ha ampliato la propria rete, portando l’offerta di prodotti alimentari nelle aree servite. La novità riguarda supermercati che operano sotto il marchio Sole365, integrandosi con i servizi di Deliveroo. La notizia è stata comunicata oggi, 15 luglio 2026, senza ulteriori dettagli sui tempi di apertura o le aree coinvolte. La responsabilità editoriale è a cura di AP Commerciale SRL.

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Napoli, 15 luglio 2026.  La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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