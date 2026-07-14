Comunicato Stampa | DELIVEROO | 60 NUOVI SUPERMERCATI ATTIVI CON SOLE365

Notizia in breve

Deliveroo ha aperto 60 nuovi supermercati con Sole365. La catena di consegna a domicilio ha ampliato la propria rete, portando l’offerta di prodotti alimentari nelle aree servite. La novità riguarda supermercati che operano sotto il marchio Sole365, integrandosi con i servizi di Deliveroo. La notizia è stata comunicata oggi, 15 luglio 2026, senza ulteriori dettagli sui tempi di apertura o le aree coinvolte. La responsabilità editoriale è a cura di AP Commerciale SRL.