accoltellamento indagini sul movente

Lunedì mattina, nella strada principale di Capanne, a Montignoso, si è verificato un accoltellamento. Le forze dell’ordine stanno indagando sul movente dell’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale, mentre i dettagli sull’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze o sull’identità delle persone coinvolte. Le indagini proseguono per chiarire quanto accaduto.

Montignoso (Massa Carrara), 15 luglio 2026 – Ha destato grande scalpore l’ultimo fatto di sangue di lunedì mattina nella strada principale di Capanne, a due passi da centro storico del paese. Indagini a tutto campo da parte degli uomini dell’Arma chiamati a fare chiarezza su quanto accaduto poco prima di pranzo, soprattutto per spiegare il motivo che ha portato il 20enne originario del paese ad aggredire l’altro giovane, un 24enne di Carrara, ma che abita nella frazione di Montignoso. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaancora-sangue-a-montignoso-coltellate-al-torace-e-a-un-orecchio-un-22enne-ferito-in-pieno-giorno-heo6d7qy Il movente. Tutte le ipotesi sono al vaglio: si sta ricostruendo la dinamica della vicenda che poteva divenire a tutti gli effetti una tragedia, come quella avvenuta tre mesi fa in piazza Palma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

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