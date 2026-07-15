Acciaio cresce il fatturato del gruppo Feralpi | ricavi a 1,7 miliardi oltre il 60% generato all' estero

Il gruppo Feralpi ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di euro, con oltre il 60% dei ricavi provenienti dall’estero. La crescita del fatturato riflette un aumento rispetto ai periodi precedenti, evidenziando un'espansione delle attività internazionali. Le condizioni geopolitiche attuali continuano a influire sull’economia globale, con impatti diretti sulle imprese e sui mercati. La società ha mantenuto la sua presenza sui mercati esteri, rafforzando la sua posizione nel settore dell’acciaio.

«Le condizioni geopolitiche che stiamo vivendo influiscono pesantemente sull’economia dei singoli Paesi, ma anche sulle imprese, sulle famiglie e sulle comunità. Viviamo un momento di grandissima incertezza». Giuseppe Pasini sceglie lo scenario internazionale per aprire la presentazione del bilancio 2025 di Feralpi Group. Non un semplice sfondo, ma una variabile ormai entrata direttamente nelle strategie industriali: guerre, tensioni commerciali, crisi energetiche e ridefinizione delle catene di approvvigionamento stanno modificando il contesto nel quale le imprese sono chiamate a competere. Dentro questa complessità, il presidente del gruppo siderurgico di Lonato del Garda rivendica la solidità del percorso intrapreso. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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