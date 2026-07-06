I lavoratori pachistani della fabbrica di Seano, insieme a quelli di altre aziende, sono scesi in piazza davanti al municipio per protestare contro lo sgombero forzato avvenuto venerdì mattina. I rappresentanti dei Sudd Cobas hanno chiesto la riconvocazione del tavolo di confronto per tutelare i 95 posti di lavoro ancora a rischio. La protesta si è svolta con la presenza di alcuni manifestanti e bandiere sindacali.

Lavoratori pachistani della Acca di Seano ma anche quelli un tempo sfruttati da altre aziende ieri erano in piazza del Comune per manifestare, insieme ai Sudd Cobas, contro lo sgombero forzato di venerdì mattina. Ad aprire gli interventi un operaio che ha raccontato cosa era il lavoro prima di ottenere le 40 ore settimanali: "Con 12 ore al giorno non c’era neppure modo di stare con i propri figli", poi un’altro aiutato dall’interprete ha ricordato lo sgombero di venerdì: "Con quest’azione è stato dato il via libera allo sfruttamento". Dietro lo striscione anche tanti ex dipendenti della Gkn, il Comitato Viareggio non dimentica. In piazza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sudd Cobas in piazza: "Riconvocare il tavolo per salvare i 95 posti della Acca di Seano"

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