La giunta ha approvato una proroga di tre mesi per gli abbonamenti a 20 euro sui mezzi pubblici urbani. La decisione segue le proteste di pendolari, studenti e utenti abituali del servizio. La proroga permette di mantenere il prezzo agevolato fino a luglio, mentre vengono introdotte nuove regole per l’utilizzo degli abbonamenti. La misura riguarda i servizi di trasporto pubblico locale gestiti dall’azienda.

Prima la delusione e le inevitabili proteste, specie di pendolari, studenti e affezionati al servizio. Ora la buona notizia: una mini proroga per tre mesi. La mobilità sostenibile a Bari non va in ferie. La giunta comunale del sindaco Vito Leccese ha deciso di estendere ancora «Muvt in Bus 365». gli abbonamenti super scontati a 20 euro per viaggiare sui bus di Amtab. Gli ultimi sono scaduti lo scorso 30 giugno creando anche qualche polemica. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi, ha approvato le linee di indirizzo per la pubblicazione del nuovo bando «MUVTinBUS365», che consentirà di conservare sino a settembre la misura di mobilità sostenibile promossa dal Comune di Bari, utilizzando le risorse del POC Metro 2014-2020 ancora disponibili. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Abbonamenti a 20 euro per viaggiare a bordo dei bus di Amtab. Giunta Leccese accorda la proroga per altri tre mesi. Ma arrivano nuove regole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hong Kong en train : Métro, Ding Ding et Peak Tram | Des trains pas comme les autres | SBS

Notizie e thread social correlati

Fondi esauriti, addio alle «Muvt» card a 20 euro all'anno. Ultimo giorno per gli abbonamenti super scontati per i bus di AmtabOggi è l’ultimo giorno per acquistare le «Muvt» card a 20 euro all’anno, un abbonamento scontato per i bus di Amtab.

Caro benzina, la risposta del Trentino: abbonamenti a treni e bus a 20 euro per l'estate (per tutti)Dal 1° giugno fino ad agosto, il Trentino offre un abbonamento unico per il trasporto pubblico, valido sia sui treni che sugli autobus urbani ed...