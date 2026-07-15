A sangue freddo proteste per l’omicidio di Guerrero
Un omicidio è avvenuto e ha scatenato proteste. La vicenda ha portato a manifestazioni di protesta pubbliche. Contestazioni sono state organizzate nelle strade, con persone che chiedevano giustizia. La notizia ha fatto il giro del paese, generando reazioni e tensioni. Nel frattempo, è stato annunciato il primo numero di un nuovo fumetto, in uscita il 29 luglio, con storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Sono almeno 11 le persone uccise a colpi d’arma da fuoco da agenti dell’Ice dall’inizio del secondo mandato Trump. Le sparatorie si sono susseguite da costa a costa: due a Minneapolis, poi Chicago, Charlotte, Memphis, New Orleans, Los Angeles, Rio Grande City e South Padre Island in Texas, fino a Houston e, l’ultima, lunedì, a Biddeford, nel Maine. A Biddeford, dove martedì l’ufficio del senatore Angus King ha reso... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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