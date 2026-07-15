A sangue freddo proteste per l’omicidio di Guerrero

Notizia in breve

Un omicidio è avvenuto e ha scatenato proteste. La vicenda ha portato a manifestazioni di protesta pubbliche. Contestazioni sono state organizzate nelle strade, con persone che chiedevano giustizia. La notizia ha fatto il giro del paese, generando reazioni e tensioni. Nel frattempo, è stato annunciato il primo numero di un nuovo fumetto, in uscita il 29 luglio, con storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.