A Polignano a Mare è stato avvistato un mega yacht dal valore stimato di 24 milioni di dollari, denominato Phoenician. Si tratta di un'imbarcazione di lusso che si è fermata nel porto turistico di Cala Ponte Marina. Dopo il passaggio di un altro yacht di alta gamma, il Boardwalk, l'attenzione si concentra sulla presenza di questa nuova imbarcazione. Non sono stati resi noti dettagli sugli ospiti a bordo o sulla durata della sosta.

Dopo il passaggio del megayacht Boardwalk dell'ambasciatore statunitense in Italia Tilman Fertitta, un'altra imbarcazione di lusso richiama l'attenzione nel porto turistico di Cala Ponte Marina. Si tratta del Phoenician, yacht di 34 metri costruito nel 2013 e dal valore stimato di 24 milioni di dollari.L'imbarcazione è disponibile anche per il noleggio. Secondo i dati del portale specializzato Charter Index, il costo del charter parte da circa 12.500 euro al giorno e può arrivare a 75 mila euro per una settimana, ai quali vanno aggiunte le spese operative. Sull'identità degli ospiti a bordo viene mantenuto il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - A Polignano a Mare arriva Phoenician, mega yacht da 24 milioni di dollari. Mistero sugli ospiti a bordo

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