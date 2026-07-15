A poco più di un’ora da Roma c’è un lago con un’isola galleggiante | il fenomeno naturale che stupisce tutti

A poco oltre un’ora da Roma si trova un lago con un’isola galleggiante che si muove lentamente sulle sue acque limpide. Il fenomeno naturale attira l’attenzione per la presenza di questa isola che si sposta con il vento e le correnti. Il lago, tra i numerosi presenti nella zona, si distingue per questa caratteristica unica. Nessuna attività umana è coinvolta nel mantenimento o nel movimento dell’isola, che si sposta spontaneamente sulla superficie del bacino idrico.

Di laghi che si nascondono a due passi da Roma ce ne sono tantissimi, ma quello del quale parliamo oggi è in grado di regalare uno spettacolo naturale fuori dal comune: s ulla superficie delle sue acque limpide si muove infatti una vera isola galleggiante, spostata lentamente dal vento e dalle correnti. Un fenomeno incredibilmente affascinante, quasi magico, che continua a sorprendere visitatori, fotografi e amanti delle gite nella natura. Ma dove si trova questo lago? Il Lago di Posta Fibreno e l’incredibile isola galleggiante. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo misterioso del quale stiamo parlando è il la go di Posta Fibreno, nella Valle di Comino, in provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Funweek.it

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