A pochi km da Roma c’è una valle incantata con cavalli cascate e sentieri immersi nel verde

A pochi chilometri da Roma si trova una valle con cavalli che si muovono liberamente tra prati e boschi. La zona è attraversata da sentieri, ruscelli e piccole cascate, creando un paesaggio immerso nel verde. Nonostante la vicinanza alla città, il luogo appare lontano dal traffico e dal rumore urbano. La valle è nota per la presenza di cavalli liberi e per i percorsi naturalistici che attraversano la zona.

Non tutti sanno che a solo pochi chilometri da Roma esiste un luogo che sembra lontanissimo dal traffico e dal rumore della città: una valle incantata immersa nel verde, attraversata da sentieri, ruscelli e piccole cascate, nella quale i cavalli si muovono liberamente tra prati e boschi. È la meta perfetta per chi desidera trascorrere qualche ora nella natura, organizzare una passeggiata o concedersi una giornata di relax assoluto senza nemmeno allontanarsi troppo dalla Capitale. La Valle incantata in un angolo selvaggio nel Parco di Veio, a soli 3 minuti da Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Lo scenario da fiaba del quale stiamo parlando è la Valle del Sorbo, una delle aree più suggestive del Parco regionale di Veio, tra i territori di Formello e quelli Campagnano di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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