A Pedrengo nasce la Mariannina | rilevata attività e dipendenti di Mario’s Bakery

A Pedrengo apre la “Mariannina”, nuova attività dei fratelli Cosimo e Nicolò Panattoni. Dopo l’estate, prenderanno in gestione l’attività e i locali di Mario’s Bakery, mantenendo l’esperienza del fondatore Mario Zenoni. La nuova impresa si svilupperà nello stesso locale di via Giovanna d’Arco, con l’obiettivo di rilanciare il marchio e continuare la produzione già avviata. La gestione prevede il mantenimento dei dipendenti attuali.

Si chiamerà “Mariannina” la nuova iniziativa imprenditoriale dei fratelli Cosimo e Nicolò Panattoni che dopo l’estate porteranno il proprio brand a Pedrengo, rilevando l’attività e i locali di Mario’s Bakery, ripartendo però da quanto di buono è stato costruito in via Giovanna d’Arco dal fondatore Mario Zenoni. Rappresentante della terza generazione di una famiglia di panettieri, Zenoni ha portato il locale a ottenere i due pani del Gambero Rosso e anche all’attenzione del grande pubblico nazionale grazie alla partecipazione di successo al format tv di RealTime “Il forno delle meraviglie”: nella puntata dedicata alla provincia di Bergamo,... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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