A Londra fanno ore di fila per gelati al ketchup dentifricio e cipolla | il pop-up più folle dell’estate è preso d’assalto

Da screenworld.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Londra, un pop-up insolito sta attirando lunghe code di persone desiderose di assaggiare gelati al ketchup, dentifricio e cipolla. Situato lungo Pont Street nel quartiere di Chelsea, l’evento sta vivendo un afflusso massiccio di visitatori. La fila si estende per ore, con molti pronti a provare le combinazioni più strane di gusti. La manifestazione sta diventando una delle attrazioni più chiacchierate dell’estate londinese.

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Se pensate che l’estate londinese ruoti attorno al tè delle cinque e ai prati di Hyde Park, è il momento di ricredersi, visto che nel cuore di Chelsea, lungo Pont Street, c’è una coda che non ha nulla a che vedere con la tradizione britannica, almeno non quella a cui siamo abituati. È una fila che porta dritta a un cono di gelato al ketchup . O al dentifricio. O se preferite osare ancora di più, alla cipolla o al dado da brodo di manzo caramellato. Benvenuti all’ Ice Cream Project, il pop-up estivo più fotografato, discusso e probabilmente più bizzarro della capitale britannica. Siamo alla quinta edizione di questo esperimento culinario che... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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