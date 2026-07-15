A Lentate sono già una realtà e obbligatori quando è buio | Abbiamo preso i più moderni
A Lentate, gli agenti di polizia locale sono ora equipaggiati con due taser, consegnati negli ultimi giorni. L’uso di questi strumenti è obbligatorio quando scende il buio. L’amministrazione comunale ha scelto modelli moderni e tecnologicamente avanzati per migliorare la sicurezza durante i servizi notturni. La decisione segue l’adozione di questa misura in altre aree e mira a garantire un intervento più efficace e sicuro.
Da qualche giorno, anche gli operatori di polizia locale di Lentate sono dotati di taser. L’Amministrazione comunale ha effettuato l’acquisto di due apparecchi, con un investimento complessivo di circa 20mila euro, che comprende anche il corso di formazione, le munizioni (dardi metallici che rilasciano la scarica elettrica) e gli aggiornamenti dei dispositivi per qualche anno. "Una scelta precisa, ben ponderata, con l’obiettivo di dare maggiore sicurezza ai cittadini, tutelando al contempo il prezioso lavoro degli operatori di polizia locale" ha spiegato la sindaca Laura Ferrar (al centro nella foto), che con la Giunta e il Consiglio comunale ha completato tutti i passaggi formali necessari all’introduzione di questi nuovi dispositi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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