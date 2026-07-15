A Lentate sono già una realtà e obbligatori quando è buio | Abbiamo preso i più moderni

Notizia in breve

A Lentate, gli agenti di polizia locale sono ora equipaggiati con due taser, consegnati negli ultimi giorni. L’uso di questi strumenti è obbligatorio quando scende il buio. L’amministrazione comunale ha scelto modelli moderni e tecnologicamente avanzati per migliorare la sicurezza durante i servizi notturni. La decisione segue l’adozione di questa misura in altre aree e mira a garantire un intervento più efficace e sicuro.