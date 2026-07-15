A Cassina De’ Pecchi, una linea dello scuolabus delle medie è stata sospesa, generando proteste tra i genitori. Negli ultimi giorni sono state avviate una raccolta firme e un flashmob di circa quaranta persone sotto il municipio. I genitori chiedono chiarimenti sulla decisione e attendono risposte ufficiali. Da settimane, il disagio riguarda principalmente l’interruzione del servizio, che ha portato a manifestazioni di protesta pacifiche.

Cassina De’ Pecchi (Milano), 15 luglio 2026 – Salta una linea dello scuolabus delle medie: da qualche settimana il disagio, nei giorni scorsi una raccolta di firme e l’altra sera un flashmob sotto il municipio per una quarantina di genitori: “Siamo qui pacificamente: ma dobbiamo ricevere delle risposte”. E qualche risposta potrebbe arrivare: dopo il raduno sotto il municipio la chiamata alle famiglie della sindaca Elisa Balconi, l’incontro è fissato per domani alle 19.30 in sala consiliare: “Stiamo valutando soluzioni”. La tratta interessata . La linea tagliata, o quantomeno ad oggi non confermata, è la blu, che collega le medie di via Sirio con la zona residenziale a nord dei binari della metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Cassina salta la “linea blu” dello scuolabus, i genitori si scatenano e organizzano raccolta firme e flashmob dei genitori

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