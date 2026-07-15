Un giovane di 27 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto sulla A4, tra il casello di Brescia Est e quello di Brescia Centro. L’incidente si è verificato mentre l’automobilista viaggiava in direzione Milano. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. La vittima risiedeva a Venezia.

Incidente mortale nella notte sull'autostrada A4, tra il casello di Brescia Est e quello di Brescia Centro. A predere la vita un ragazzo di 27 anni, residente a Venezia, alla guida di un'automobile in direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni poco prima dell’una di notte la sua auto avrebbe tamponato camion, per poi essere tamponato a sua volta da un altro veicolo proveniente alle sue spalle. Schiacciato tra i due mezzi il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. Non risultano esserci altri feriti gravi. . 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - 27enne muore in un incidente stradale sulla A4

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Infermiere 27enne muore in un incidente in moto - CONTRASTOTV canale 268

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