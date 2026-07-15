14 Luglio 2026 – Tribunale turco emette mandato d’arresto per Benjamin Netanyahu accusato di genocidio

Il 14 luglio 2026, un tribunale turco ha emesso un mandato di arresto internazionale contro il primo ministro israeliano, accusato di genocidio. La misura riguarda il coinvolgimento nel sequestro della flottiglia umanitaria Sumud. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche o sui procedimenti legali successivi. L'ordine di arresto è stato emesso nell’ambito di un procedimento giudiziario in Turchia.

Un tribunale turco ha emesso un mandato di arresto internazionale per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in relazione al sequestro della flottiglia umanitaria Sumud. I senatori democratici americani hanno respinto una mozione per procedere all’esame del disegno di legge annuale di spese per la difesa, del valore di 1.150 miliardi di dollari. L’investitore principale di un’azienda sudcoreana di alluminio Base Group che ha contestato le sanzioni imposte dal dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, su alcune esportazioni dalla Corea del Sud verso gli Stati Uniti, ha effettuato lo scorso anno un pagamento di 2 milioni di dollari alla holding del Presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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