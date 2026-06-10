Israele il Likud fuga i dubbi di Trump | Benjamin Netanyahu si ricandiderà

Il primo ministro israeliano ha annunciato che si ricandiderà alle prossime elezioni, previste entro il 27 ottobre. La decisione è stata comunicata dal partito Likud, che ha fugato ogni dubbio sulla partecipazione di Netanyahu alla competizione elettorale. La mossa arriva nonostante le tensioni politiche e le incertezze legate alla situazione interna. La candidatura di Netanyahu sarà ufficializzata nelle prossime settimane, con il partito che ha confermato il suo sostegno.

Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, si candiderà alle prossime elezioni politiche, che dovranno tenersi entro il 27 ottobre. L’annuncio arriva in una nota diramata oggi dal suo partito Likud, che ha così fugato i dubbi espressi in una recente intervista dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’annuncio del Likud e i dubbi di Trump “ Il Primo Ministro Netanyahu si candiderà alle prossime elezioni e, con l’aiuto di Dio, vincerà”, si legge nel comunicato diramato oggi su Telegram dal partito di destra al governo in Israele. Una nota piuttosto scarna, che sembra rispondere ai dubbi espressi ieri dall’inquilino della Casa bianca e principale alleato internazionale del premier israeliano. 🔗 Leggi su Tpi.it

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President Donald Trump Denies Israel Influence In Iran War Decision | Benjamin Netanyahu | N18G

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