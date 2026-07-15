Nella zona di Barriera Milano a Torino, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di undici persone e al sequestro di oltre 21.000 pastiglie di Rivotril, uno psicofarmaco. L’operazione si è concentrata sul controllo di attività sospette legate al traffico di farmaci.

È di undici arresti e oltre 21mila pastiglie di psicofarmaci sequestrate il bilancio di una vasta operazione di controllo condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Barriera Milano a Torino. L’intervento, finalizzato a contrastare lo spaccio di droga e altri reati, è stato realizzato tra il pomeriggio e la tarda serata di ieri, coinvolgendo numerosi equipaggi e l’impiego di droni e unità cinofile. Controlli straordinari nel quartiere Barriera Milano Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella giornata di ieri il quartiere Barriera Milano di Torino è stato teatro di una massiccia operazione di controllo. Le forze dell’ordine hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle Piscine Sempione, dell’ex deposito ferroviario e delle vie limitrofe, procedendo a controlli capillari e all’identificazione dei presenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 11 arresti e oltre 21mila pastiglie di Rivotril sequestrate a Torino: i dettagli della maxi operazione

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