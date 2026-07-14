Zuppi visita Capodarco | Qui si conosce l’amore

Il cardinale Zuppi ha visitato la comunità di Capodarco in occasione del suo 60° anniversario. Arrivato davanti alla grande casa, si è presentato con un sorriso e un atteggiamento cordiale. La comunità si occupa di assistenza totale alle persone e da tempo è riconosciuta come esempio nel settore. La visita ha visto la presenza di numerosi membri della comunità e rappresentanti locali. Zuppi ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno e la cura dimostrata nel tempo.

Quando arriva davanti alla grande casa di Capodarco è semplicemente don Matteo, col sorriso disarmante e la dolcezza incrollabile della speranza. Il cardinale Matteo Zuppi è un grande amico della comunità da sempre, arriva per il 60° compleanno di una realtà che fa scuola, nella cura alle persone che è presa in carico totale. Per l’occasione ci sono proprio tutti, partire dal presidente della Regione Francesco Acquaroli, il Prefetto Edoardo D’Alascio e tutti i vertici delle forze dell’ordine, il vescovo Pennacchio, il sindaco Scarfini, l’assessore regionale Calcinaro, la gente comune e i ragazzi di Capodarco con cui don Matteo si ferma volentieri: "Ti aspettavamo da papa, scherza don Vinicio, sono molto emozionato oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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