Sigfrido Ranucci ha condotto un'inchiesta televisiva che ha suscitato molte polemiche. Durante il programma, sono stati mostrati documenti e immagini che accusano alcune figure pubbliche di comportamenti illeciti. La trasmissione ha acceso un acceso dibattito pubblico e ha portato all'apertura di indagini ufficiali. La puntata si è conclusa con un invito alla trasparenza e alla responsabilità, senza alcuna conferma definitiva sulle accuse mosse.

Sigfrido Ranucci è l'uomo che ha trasformato l'inchiesta televisiva in una liturgia laica, un tribunale catodico dove il dubbio è già sentenza. Eppure, davanti alle ombre che oggi avvolgono la sua vicenda personale dai rapporti con Valter Lavitola alle curiose incongruenze emerse dopo l'attentato (che condanniamo senza riserve, ci mancherebbe) lo Zorro di Rai3 sembra aver smarrito la maschera. Il paradosso è servito: il depositario del marchio Report, che ha costruito una carriera sbattendo in prima serata atti d'indagine e sospetti ben prima di ogni processo, oggi agita le carte bollate contro i colleghi de La Verità e del Domani. Colpevoli, a suo dire, di aver fatto ciò che lui insegna da anni: scavare nel fango. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Zorro ha perso la maschera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trailer anno 2002 Canale 5 - La Maschera Di Zorro

Notizie e thread social correlati

Emmanuel Eboue ha perso tutti i soldi che ha guadagnato: “Non mangiavo più, ho perso 20 milioni”L'ex calciatore ha dichiarato di aver esaurito tutti i guadagni accumulati durante la carriera, perdendo circa 20 milioni di euro.

Leggi anche: Giovanni Ciacci ha perso ben 70 chili! Ma come ha fatto? Ecco la confessione che ha spiazzato