Negli ultimi mesi sui social si diffonde la filosofia chiamata Zone Zero Training, che sostiene si possa rimanere in forma e in salute con pochi sforzi. La tendenza si oppone alla cultura del «no pain, no gain», proponendo metodi alternativi. Non ci sono studi scientifici ufficiali che confermino questa teoria. La pratica si basa su esercizi a bassa intensità e durata ridotta, mantenendo comunque un’attività fisica regolare.

Negli ultimi mesi, però, sui social sta prendendo piede una filosofia completamente diversa. Si chiama Zone Zero Training e sembra quasi una provocazione nei confronti della cultura del «no pain, no gain». L'idea è semplice: muoversi il più possibile, ma senza trasformare ogni attività in un allenamento. Parliamo, quindi, di una passeggiata dopo cena, qualche esercizio di mobilità, una sessione di yoga, ma anche di attività come il giardinaggio, salire le scale invece di prendere l'ascensore o persino dedicarsi alle faccende domestiche. Tutti gesti che difficilmente farebbero pensare a un programma fitness, ma che, secondo chi promuove questo approccio, potrebbero avere un impatto concreto sulla salute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zone Zero Training: come e perché è davvero possibile rimanere in forma e in salute con pochissimi sforzi

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How Older Runners Over 60 Can Race Their Best 5K, Applying The Right Workouts At The Right Time

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