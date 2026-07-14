Il concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di domenica 12 luglio è iniziato con un ritardo di oltre tre ore. Il sindaco di New York ha confermato che il ritardo è stato causato da una violazione delle misure di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente.

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha confermato l’evidente «violazione della sicurezza» durante il concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di domenica 12 luglio. Diverse persone prive di biglietto hanno tentato di forzare gli ingressi dello stadio, costringendo alla chiusura dei varchi. A causa del blocco che ha lasciato migliaia di fan temporaneamente fuori dalla struttura, il rapper ha posticipato l’inizio del concerto di oltre tre ore, salendo sul palco solo intorno alle 00:30 di lunedì 13 luglio. «Ci occuperemo di quanto accaduto ieri sera, poiché conosco molti cittadini di New York rimasti bloccati a seguito di una violazione della sicurezza da parte di persone senza biglietto; un episodio che ha causato un ritardo di diverse ore per molti altri spettatori», ha dichiarato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zohran Mamdani ha parlato del concerto di Jay-Z a New York, iniziato in ritardo di oltre tre ore per una «violazione della sicurezza»

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'Nas and Jay-Z Together Was Incredible': Zohran Mamdani Reacts After Concert Security Scare | APT

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