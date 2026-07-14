Zeballos vicino al Napoli | agente in città manca un’uscita

L'agente di Exequiel Zeballos si trova attualmente in città, mentre il giocatore si avvicina al trasferimento al Napoli. La trattativa tra il club e il Boca Juniors sta proseguendo rapidamente, ma ancora manca l’accordo ufficiale per l’uscita del calciatore.

Exequiel Zeballos si avvicina al Napoli. La trattativa con il Boca Juniors procede in maniera spedita. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Zeballos sempre più vicino al NapoliIl Napoli continua a seguire il calciatore del Boca Juniors Exequiel Zeballos, con trattative in corso.

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