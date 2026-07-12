L'agente di Zeballos ha proposto un difensore al Napoli. Si tratta di Julián Aude, terzino sinistro dei Los Angeles Galaxy nato nel 2003 e con passaporto italiano. L’entourage del giocatore incontrerà domani il direttore sportivo della squadra partenopea per discutere di un possibile trasferimento. Aude è attualmente sotto osservazione come possibile nuovo acquisto per il club.

Julián Aude entra nel radar del Napoli calciomercato grazie all’entourage di Zeballos: il terzino sinistro dei Los Angeles Galaxy, classe 2003 e in possesso di passaporto italiano, sarà presentato a Giovanni Manna nell’incontro di domani. Aude al Napoli: chi è il terzino proposto da Zeballos. Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato di Rai Sport, gli agenti dell’esterno argentino del Boca Juniors hanno offerto anche il profilo di Aude nella trattativa con il direttore sportivo azzurro. Il difensore, cresciuto nel Lanús, rappresenta un’opportunità di mercato a costi contenuti: sia il cartellino che l’ingaggio rientrano in parametri economici accessibili per la società partenopea. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Zeballos “porta” un altro acquisto: l’agente ha offerto un difensore al Napoli

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