Durante il Mondiale, Zanetti ha evidenziato che Messi è stato decisivo nelle partite. Ha anche detto che Lautaro e Alvarez sono amici e che li farebbe giocare entrambi. Zanetti, che ricopre il ruolo di vicepresidente di una commissione internazionale e ha una lunga carriera come calciatore, ha parlato anche del suo coinvolgimento come tifoso.

Il Mondiale di Javier Zanetti ha due volti: membro e leggenda Fifa, ma anche tifoso. L’aspetto diplomatico, da vicepresidente della commissione della responsabilità sociale, ha il suo peso, ma il divertimento e la sofferenza quando è in tribuna a vedere l’Argentina sono maggiori: "La semifinale è meritata perché la squadra non molla fino all’ultimo, ci crede sempre. E ha un pubblico eccezionale". Come si descrive la forza di questa Argentina? "La forza di questo gruppo è saper soffrire per poi cercare subito quella reazione che ci ha permesso di arrivare fin qui. Magari in determinati momenti della partita l’Argentina sembra che controlli, però poi va in difficoltà perché affronta anche avversari che sono soprattutto fisicamente molto preparati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Zanetti: "Messi determinante. Lautaro e Alvarez sono amici, li farei giocare entrambi"

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