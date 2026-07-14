LONDRA – A oltre cinquant’anni dalla sua pubblicazione originale, “Buddha and the Chocolate Box” torna il 4 settembre in una nuova edizione rimasterizzata, riportando sotto i riflettori uno degli album più significativi della carriera di Yusuf Cat Stevens. Disponibile in vinile nero, in una versione su vinile colorato Chocolate Brown, in CD e nei formati digitali per lo streaming e il download in alta e standard definizione, questa ristampa celebra un disco che rappresenta uno dei momenti più ispirati della produzione dell’artista britannico. Pubblicato per la prima volta il 19 marzo 1974, “Buddha and the Chocolate Box” fu il sesto album inciso da Cat Stevens per A&M Records e consolidò una straordinaria serie di successi internazionali, entrando nella Top 3 sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Yusuf / Cat Stevens: torna rimasterizzato “Buddha and the Chocolate Box”

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Yusuf / Cat Stevens – Father and Son (Roadsinger Live Tour 2010)

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