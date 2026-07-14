Il 19enne Yamal, nel giorno del suo compleanno, ha partecipato a una conferenza stampa per la semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia. Ha risposto alle domande respingendo le accuse di pressione, affermando che si tratta solo di calcio e che nella vita ci sono cose peggiori. Prima dell'incontro, si è allenato come da programma.

Ieri, nel giorno del suo 19° compleanno Lamine Yamal si è allenato e poi è venuto in conferenza stampa per presentare la semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia. Due anni fa spense 17 candeline alla vigilia della finale dell’Europeo, poi vinto. Dopo la conferenza un saluto alla mamma e una visita al barbiere col fratellino Keyne, poi tutti a nanna, che domani c’è da conquistare la finale. La straordinaria anormalità di un adolescente prodigio che non sente la presisone e non si nasconde. Lamine Yamal aveva al collo una vistosa collana assai luccicante, accompagnata dal sorriso abituale come la sincerità. Risposte brevi, concetti chiari, nessuna paura: Lamine parla come gioca, a scatti, con elettricità e coraggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yamal sfida la Francia: "Pressione? No, è solo calcio. Nella vita c'è di peggio"

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