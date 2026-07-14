WWE | Stephanie Vaquer pronta al rientro? La compagnia avrebbe già una data indicativa

Stephanie Vaquer potrebbe tornare in WWE in tempi brevi, secondo quanto riferito, con una data indicativa già stabilita. La wrestler si sta preparando per il suo ritorno e i fan potrebbero vederla in azione nel prossimo futuro. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla data, ma le notizie suggeriscono che il suo rientro sia imminente. La WWE avrebbe comunicato internamente un periodo di ripresa per l’atleta, senza ulteriori conferme ufficiali.

Stephanie Vaquer sembra finalmente avere una finestra temporale per il suo ritorno in WWE, e a quanto pare i fan non dovranno aspettare ancora molto per rivederla sul ring. Dopo settimane di indiscrezioni e speculazioni sul possibile rientro televisivo de La Primera, WrestleVotes ha fornito l’aggiornamento più chiaro finora durante una sessione di domande e risposte, rivelando che la WWE starebbe puntando a un suo ritorno in concomitanza con SummerSlam: “Probabilmente intorno a SummerSlam, nella settimana precedente o direttamente durante l’evento: dovrebbe essere quel periodo. Lo show avrebbe sicuramente bisogno di lei. La divisione femminile di Raw sta risentendo della sua assenza. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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