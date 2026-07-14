Durante l’ultima puntata di Monday Night RAW, Otis ha dichiarato pubblicamente il suo amore per Maxxine Dupri. Poco dopo, Maxxine Dupri ha tradito Otis, confermando la sua alleanza con il gruppo The Vision. La scena si è conclusa con Otis lasciato senza parole, mentre Maxxine Dupri si è unita alla nuova fazione. La puntata è andata in onda il 13 luglio.

La puntata di Monday Night RAW del 13 luglio ha proseguito la sorprendente svolta heel di Maxxine Dupri, che la settimana precedente aveva deciso di unirsi alla fazione The Vision. Durante lo show, The Vision è salita sul ring per un promo. Maxxine ha avuto l’occasione di spiegare le sue azioni, ma il suo intervento è stato interrotto dall’arrivo di Akira Tozawa e Otis, decisi a confrontarla. I due hanno cercato di farle capire che Austin Theory non è la persona giusta per lei, ma Maxxine ha difeso la sua scelta, ribattendo che loro “letteralmente non lo conoscono”. Alpha Academy DO NOT approve of Maxxine Dupri with Austin Theory pic.twitter. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Otis confessa il suo amore per Maxxine Dupri, ma riceve un brutale tradimento

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