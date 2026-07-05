WWE | Liv Morgan ha un nuovo fidanzato la conferma arriva dai social

Liv Morgan ha confermato sui social di avere un nuovo fidanzato, Landon Hardwick. La wrestler aveva detto che ci sarebbe voluto un uomo molto sicuro di sé per accettare la sua vita nella WWE. La notizia è stata condivisa attraverso i social, senza ulteriori dettagli. La relazione tra i due è stata resa pubblica recentemente, senza commenti ufficiali o dichiarazioni aggiuntive.

Liv Morgan aveva detto che ci sarebbe voluto un uomo davvero sicuro di sé per accettare la sua vita nel mondo della WWE. A quanto pare, quel posto potrebbe averlo trovato in Landon Hardwick. Dopo mesi di indiscrezioni, indizi e speculazioni da parte dei fan, Hardwick ha finalmente ufficializzato la loro relazione su Instagram il 4 luglio. Ha pubblicato una serie di foto insieme a Liv, mettendo di fatto fine a tutti i dubbi che circolavano da tempo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Landon Hardwick (@landonhardwick) Liv Morgan: “Serve un uomo sicuro per stare al mio fianco”. Negli ultimi anni, Liv Morgan ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, soprattutto mentre la sua storyline in WWE con Dominik Mysterio alimentava continuamente le discussioni tra i fan. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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