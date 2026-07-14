Durante l'ultimo episodio di RAW, si è svolto un Gauntlet Match valido come opportunità di sfida per il Titolo Intercontinentale. Chad Gable è uscito vincitore, eliminando gli avversari uno dopo l’altro, e si è assicurato così una chance per il match titolato che si terrà a SummerSlam. La serata ha visto un confronto intenso tra i lottatori coinvolti nel combattimento.

L’episodio di Monday Night RAW della scorsa notte, ha visto uno dei momenti più importanti della serata: un Gauntlet Match che metteva in palio lo status di sfidante numero uno al Titolo Intercontinentale detenuto da Penta, con il match titolato fissato per SummerSlam. A contendersi la preziosa opportunità sono stati Chad Gable, Je’Von Evans, Dragon Lee, Joe Hendry, Dominik Mysterio, Ethan Page e Rusev. Sette Superstar sono salite sul ring con un unico obiettivo: sopravvivere alla durissima sfida e conquistare un posto in uno degli eventi più importanti dell’anno. Ad aprire il Gauntlet sono stati Dominik Mysterio e Joe Hendry, con “Dirty” Dom che è riuscito a eliminare il suo avversario tramite schienamento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Chad Gable trionfa nel Gauntlet a RAW e conquista una chance per l’Intercontinental Championship

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