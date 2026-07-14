A Budapest, Leonardo Fabbri ha vinto la gara di World Tour, conquistando il primo posto mondiale per la prima volta nella sua carriera. La vittoria segna un momento di grande successo per l’atleta, che ha dimostrato un livello di forma eccezionale. La competizione si è svolta nel rispetto delle regole del circuito internazionale, con Fabbri che ha ottenuto il risultato più alto tra tutti i partecipanti.

Leonardo Fabbri conferma un momento di forma straordinario e vince a Budapest: è la sua prima volta da numero uno al mondo Leonardo Fabbri non conosce limiti. Il campione toscano del getto del peso ha scritto un’altra pagina d’oro dell’atletica azzurra, imponendosi con schiacciante autorità nella tappa Gold del World Continental Tour nella capitale ungherese. Non si tratta di una vittoria qualsiasi, bensì della prima, simbolica affermazione da numero 1 del mondo, arrivata con la ciliegina di una prestazione tecnica e mentale assolutamente inarrestabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Tour, Budapest: ha vinto Leonardo Fabbri! È la prima volta da numero uno

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