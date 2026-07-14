Leonardo Fabbri vince il World Tour a Budapest con la ciliegina | primo successo da n1 del mondo

Leonardo Fabbri ha vinto la gara di getto del peso a Budapest, conclusione dell’ultima tappa del World Continental Tour di livello gold. Con questa vittoria, Fabbri ha ottenuto il suo primo successo come numero uno del mondo. La competizione si è svolta con la partecipazione di atleti di vari Paesi e ha visto Fabbri distinguersi per la sua prestazione. La gara ha coinvolto diversi atleti qualificati per questa fase del circuito internazionale.

Leonardo Fabbri ha dominato la gara di getto del peso che ha animato l’ultima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica). Il fresco numero 1 del mondo si è reso protagonista di una prestazione in crescendo sulla pedana di Budapest (Ungheria): apertura con 20.53, poi a seguire 21.40, 21.10 e 21.34; la fiammata da 21.94 è valsa l’ipoteca sul successo, poi in chiusura si è reso protagonista della spallata da 22.04 metri che ha messo la ciliegina sulla torta. Il toscano è riuscito a superare la fettuccia dell’eccellenza, distanziando sensibilmente avversari di un certo calibro come il giamaicano Rajindra Campbell (21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri vince il World Tour a Budapest con la ciliegina: primo successo da n.1 del mondo

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