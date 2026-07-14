A Budapest, durante l’ultima tappa del World Continental Tour di atletica, un atleta ha sfiorato il record del mondo nel salto con l’asta. Nello stesso evento, un altro atleta ha migliorato il suo personale in una gara a Arese. La serata ha visto protagonisti atleti di alto livello, con performance che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La competizione ha concluso il circuito Gold con risultati significativi.

A Budapest non sono mancate le emozioni nel mondo dell’atletica: un grande Duplantis ha sfiorato il record del mondo, buoni segnali da Arese Ultima tappa Gold del World Continental Tour di atletica, e l’Ungheria regala una serata di stelle e strisce azzurre. Sullo sfondo di una competizione di altissimo livello, l’Italia festeggia due prestazioni di grande spessore, mentre il mondo dell’atletica trattiene il respiro per un nuovo miracolo solo accarezzato. Leonardo Fabbri continua a dominare il getto del peso. Il campione toscano ha chiuso la serata con una spallata potente e precisa da 22,04 metri, lasciando sul campo il giamaicano Campbell (21,52) e il nigeriano Enekwechi (21,48). 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - World Tour, Budapest: Duplantis sfiora il record del mondo, Arese migliora

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