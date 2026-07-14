Atletica Duplantis accarezza il record del mondo Tharp spaziale 12.85 Fabbri vince Arese in crescita

Notizia in breve

A Budapest, durante l'ultima tappa del World Continental Tour, Duplantis ha saltato a 6,21 metri, avvicinandosi al record del mondo. Tharp ha corso sui 12,85 secondi nei 110 metri ostacoli. Fabbri ha vinto la gara di salto in lungo, mentre Arese ha registrato miglioramenti nelle prestazioni. La competizione si è svolta nel livello gold del circuito internazionale di atletica.