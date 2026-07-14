Atletica Duplantis accarezza il record del mondo Tharp spaziale 12.85 Fabbri vince Arese in crescita
A Budapest, durante l'ultima tappa del World Continental Tour, Duplantis ha saltato a 6,21 metri, avvicinandosi al record del mondo. Tharp ha corso sui 12,85 secondi nei 110 metri ostacoli. Fabbri ha vinto la gara di salto in lungo, mentre Arese ha registrato miglioramenti nelle prestazioni. La competizione si è svolta nel livello gold del circuito internazionale di atletica.
A Budapest (Ungheria) è andata in scena l’ultima tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica). L’Italia festeggia la vittoria di Leonardo Fabbri nel getto del peso e il buon riscontro cronometrico di Pietro Arese sui 1500 metri, da annotare l’attacco al record del mondo di Armand Duplantis nel salto con l’asta, la superba stoccata di Ja’Kobe Tharp sui 110 ostacoli, la world lead di Ethan Katzberg nel lancio del martello. RISULTATI WORLD CONTINENTAL TOUR ATLETICA OGGI. GETTO DEL PESO (MASCHILE) – Leonardo Fabbri ha confermato l’eccellente stato di forma, vincendo con una splendida spallata da 22. 🔗 Leggi su Oasport.it
MONDO DUPLANTIS : Le record du monde à 6m31 ! Pourquoi est il si fort
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