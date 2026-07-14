Wilander ha affermato che il divario tra Zverev e Sinner potrebbe ridursi ulteriormente nei prossimi mesi. Poco prima della semifinale di Wimbledon, aveva commentato le chance di Djokovic di battere Sinner, ma il campo ha poi dato un giudizio diverso. La partita ha confermato che il risultato finale ha visto prevalere Sinner, smentendo le previsioni precedenti di Wilander.

Poco prima della semifinale di Wimbledon si era espresso sulle concrete possibilità che Novak Djokovic potesse battere Jannik Sinner. Il campo, unico giudice insindacabile, ha però emesso un verdetto radicalmente opposto. Mats Wilander non perde, in ogni caso, l’occasione di tornare a parlare. Ai microfoni de l’Equipe lo svedese, ex numero uno del mondo, ha preso in considerazione la differenza di valori attualmente esistente tra il numero uno del mondo e Alexander Zverev. Lo svedese prevede una riduzione della gap al momento esistente tra i due nel corso dei prossimi mesi. Il gap attuale tra Zverev e Sinner: “ Pensavo che, dopo il titolo al Roland-Garros, Zverev avrebbe giocato con maggiore libertà, ed è proprio quello che abbiamo visto durante questo Wimbledon, ma c’è ancora un divario, non sul piano fisico ma su quello mentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Wilander si sbilancia su Zverev: “Il gap con Sinner può ridursi ulteriormente nei prossimi mesi”

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Alexander Zverev on facing Jannik Sinner in the Final | 2026

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