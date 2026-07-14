Volkswagen valuta l' addio dei SUV coupé e della Porsche Taycan

Volkswagen sta considerando di eliminare i SUV coupé e la Porsche Taycan dal suo catalogo per migliorare la redditività. La casa automobilistica affronta la sua crisi più grave e punta a riorganizzare la produzione, che risulta sovradimensionata rispetto alla domanda attuale. La decisione mira a ridurre i costi e a focalizzarsi sui modelli più richiesti dal mercato. Non sono stati annunciati dettagli su tempistiche o piani specifici.

L'obiettivo di tornare a essere profittevoli è vitale per Volkswagen. La crisi peggiore della sua storia, coincide con la necessità di riorganizzare un apparato produttivo sovradimensionato - ormai - rispetto alla reale domanda di mercato. Il management del Gruppo ha dichiarato che nei prossimi mesi la gamma prodotto sarà razionalizzata. I modelli a rischio sarebbero una decina.Tra berline e SUVSecondo le indiscrezioni pubblicate dalla tedesca Bild, Wolfsbrug avrebbe già individuato alcune automobili che concluderanno la propria carriera nei prossimi mesi. Tra queste, la berlina Jetta e il SUV Taos, entrambe disponibili per il mercato statunitense ma lontane dalle preferenze dei consumatori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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