Volkswagen ammette | in tutto 100.000 tagli
Volkswagen ha comunicato ai propri dipendenti di considerare un possibile incremento dei licenziamenti legati alla ristrutturazione aziendale. L’amministratore delegato ha indicato che il numero totale di posti di lavoro coinvolti potrebbe arrivare a circa 100.000, con un’ulteriore riduzione potenziale di 50.000 rispetto a quanto già annunciato. La società sta valutando questa ipotesi come parte di un piano di ristrutturazione più ampio.
Volkswagen potrebbe raddoppiare il numero dei posti di lavoro coinvolti nella propria ristrutturazione. In una comunicazione interna ai dipendenti, l’amministratore delegato Oliver Blume ha spiegato che il gruppo sta valutando un’ulteriore riduzione teorica di 50.000 occupati, che si aggiungerebbe ai 50.000 tagli già concordati in Germania. Complessivamente, il ridimensionamento potrebbe quindi interessare fino a 100.000 persone nel mondo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
VW CEO Shockingly Admits They're Cooked Business Model Not Working, 100,000 Layoffs Needed
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Volkswagen prevede di tagliare fino a 100.000 posti di lavoroVolkswagen sta considerando un piano di ristrutturazione che potrebbe portare alla perdita di fino a 100.
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