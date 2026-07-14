Volkswagen ammette | in tutto 100.000 tagli

Notizia in breve

Volkswagen ha comunicato ai propri dipendenti di considerare un possibile incremento dei licenziamenti legati alla ristrutturazione aziendale. L’amministratore delegato ha indicato che il numero totale di posti di lavoro coinvolti potrebbe arrivare a circa 100.000, con un’ulteriore riduzione potenziale di 50.000 rispetto a quanto già annunciato. La società sta valutando questa ipotesi come parte di un piano di ristrutturazione più ampio.