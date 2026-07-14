Volano sberle al concerto di Hilary Duff | il video della rissa tra due spettatrici diventa virale e suscita i meme

Da screenworld.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il concerto di Hilary Duff, due spettatrici si sono colpite con sberle, filmate mentre si picchiavano. Il video della lite è diventato virale, raccogliendo numerosi meme sui social. La scena si è svolta tra il pubblico, con le due donne che si sono affrontate senza apparenti motivi. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause della rissa. La cantante non è stata coinvolta nell’incidente.

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Chi avrebbe mai immaginato che un concerto di Hilary Duff, l’ex stellina Disney diventata icona pop degli anni Duemila con hit zuccherose come “Come Clean ” e “ So Yesterday “, potesse trasformarsi nel teatro di una rissa violenta. Eppure è esattamente quello che è accaduto mercoledì 8 luglio al Kia Forum di Inglewood, Los Angeles, durante una delle tappe del “ Lucky Me Tour”, il ritorno live della cantante dopo quasi vent’anni di assenza dalle scene concertistiche. Il video che circola sui social media mostra due spettatrici che, a pochi passi dal palco, si affrontano in una colluttazione che ha dell’incredibile. Sberle, tirate di capelli,... 🔗 Leggi su Screenworld.it

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