Due fan si sono affrontati con schiaffi e capelli tirati durante un concerto di Hilary Duff. Un video mostra chiaramente la colluttazione, avvenuta tra il pubblico. Un utente su X ha commentato sarcasticamente, chiedendosi chi possa litigare a un evento dedicato alla cantante. La rissa si è verificata in mezzo alla folla, senza che siano stati riferiti altri dettagli o interventi delle forze dell’ordine.

“Ma chi diavolo litiga a un concerto di Hilary Duff?”, si chiede un utente su X nel commentare il video che documenta una rissa scoppiata durante un live dell’artista americana. Domanda più che legittima, visto che si parla della ex stellina Disney diventata nota per la serie “Lizzie McGuire”, prima, e per alcune hit zuccherose, poi. Eppure è tutto vero. I fatti risalgono a mercoledì 8 luglio, quando due spettatori dello show al Kia Forum di Los Angeles sono venuti alle manitirandosi persino i capelli. La breve clip che circola sui social mostra due fan che, a pochi passi dal palco, se le danno di santa ragione tra colpi in testa, tirate di capelli e lanci di oggetti, come riferito da chi ha assistito alla scena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Si sono presi a sberle e si sono tirati i capelli”: rissa tra due fan al concerto di Hilary Duff – VIDEO

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