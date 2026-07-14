Vince Russo | La situazione di Sheamus è colpa di Triple H

Vince Russo ha affermato che la situazione di Sheamus, che ha lasciato la WWE dopo quasi 20 anni, sia stata causata da Triple H. La notizia ha suscitato reazioni tra fan e addetti ai lavori, considerando il lungo percorso dell’atleta nella compagnia. Sheamus ha annunciato la sua uscita senza specificare i motivi, lasciando molti a chiedersi cosa abbia portato alla separazione. La decisione di lasciare la WWE ha generato discussioni tra gli appassionati di wrestling.

Ancora moltissime persone sia in WWE che fuori sono scottate dall’addio di Sheamus, che ha lasciato la compagnia dopo un’esperienza durata quasi 20 anni. Fin dal giorno dell’annuncio, tante persone si sono sbilanciate, volendo dare la loro opinione sull’accaduto. Una persona che non ha mai fatto mistero delle proprie opinioni è Vince Russo, che volendosi esprimere sulla vicenda, ha fatto capire che dal suo punto di vista, l’uscita di scena di Sheamus dice molto di più su quanto la TKO stia iniziando a capire il wrestling business rispetto al torto che gli avrebbe fatto la WWE. Durante lo show tenuto insieme a Jonathan Coachman, “The Coach &... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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