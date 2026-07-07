Vince Russo ha commentato l’uscita di Sheamus dalla WWE, affermando che la questione riguarda più un cambio di strategia di TKO che un trattamento ingiusto nei confronti del wrestler. Russo ha anche criticato Triple H, sostenendo che Sheamus fosse protetto dal loro rapporto personale. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla percezione di favoritismi e sulle dinamiche interne alla compagnia.

Secondo Vince Russo, la situazione legata all’uscita di Sheamus dalla WWE racconta più di un cambio di approccio da parte di TKO che di un presunto trattamento scorretto nei confronti del wrestler irlandese. Intervenendo al programma The Coach and Bro Show, Russo ha spiegato che i contratti importanti firmati prima che TKO comprendesse pienamente il valore del roster WWE oggi vengono valutati in modo diverso dalla nuova gestione. A suo parere, Sheamus potrebbe essere semplicemente uno dei nomi rimasti coinvolti in questa fase di revisione: “Ne abbiamo parlato per molto tempo: TKO contro WWE. Quei contratti sono stati concessi dalla WWE, e Triple H ha avuto un ruolo importante in quelle decisioni” ha dichiarato Russo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Vince Russo attacca Triple H: “Sheamus era protetto dal loro rapporto personale”

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