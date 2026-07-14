A Vicenza, un uomo ha compiuto 105 anni ed è ancora in grado di svolgere le attività quotidiane da solo. La mattina si è svegliato, ha letto il giornale, preparato il caffellatte e si è recato al bar senza assistenza. Il medico ha commentato che la sua condizione potrebbe essere legata alla genetica e che richiederebbe uno studio approfondito, considerando che assume poche pastiglie.

Quanti a 105 anni si svegliano al mattino, leggono il giornale, si preparano il caffellatte e poi escono di casa per andare al bar sulle proprie gambe? Pochi o meglio pochissimi e tra questi c’è Zenone Tabarin che la scorsa domenica ha spento ben 105 candeline. Tabarin vive da sempre a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza), nell’appartamento sopra l’edicola che la sua famiglia ha gestito per molti anni e, contrariamente ai pochi suoi coetanei, non conosce le case di riposo e gli ospedali li ha frequentati molto poco: «L’ultima volta quando aveva 60 anni» ricorda il figlio Luciano. Tabarin fa parte di quella categoria di persone baciate dalla genetica. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Vicenza.

© Corrieredelveneto.corriere.it - Vicenza, Zenone Tabarin compie 105 anni ed è perfettamente autonomo. Il medico: «Andrebbe studiato. Poche pastiglie, tutta genetica»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Beatrice Borromeo, Francesco Casiraghi compie 8 anni ed è identico a leiBeatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno celebrato il compleanno del loro figlio minore, Francesco, che ha raggiunto gli 8 anni.

Julia Mammucari compie 18 anni ed è bella come la mamma Thais WiggersJulia Mammucari ha compiuto 18 anni con una cena intima organizzata in suo onore.