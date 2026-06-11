Oscar alla carriera per Glenn Close e Ridley Scott | l’Academy premia due leggende del cinema

L’Academy ha annunciato che l’Oscar onorario 2026 sarà consegnato a Glenn Close e Ridley Scott. La premiazione avverrà durante i Governors Awards. Entrambi riceveranno la statuetta per il loro contributo nel cinema. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’ente organizzatore.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato i premiati con l’Oscar onorario 2026. Tra i nomi spiccano l’attrice Glenn Close e il regista Ridley Scott, che riceveranno la statuetta per l’intera carriera durante la cerimonia dei Governors Awards. L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre 2026 alla Ray Dolby Ballroom di Ovation Hollywood, nell’ambito della 17ª edizione dei Governors Awards. Con loro sul palco anche l’animatore Floyd Norman, mentre le produttrici Christine Vachon e Pamela Koffler verranno insignite dell’Irving G. Thalberg Memorial Award. Ridley Scott, il visionario dietro i capolavori Il consiglio direttivo dell’Academy ha voluto premiare Sir Ridley Scott per il suo contributo unico alla settima arte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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