Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:40, sulla via Pontina, si registra un aggiornamento sulla viabilità fornito da Astral infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico in tempo reale, con dettagli sui eventuali rallentamenti o chiusure. La rete di informazione della regione Lazio continua a monitorare la situazione per fornire aggiornamenti tempestivi ai cittadini. La comunicazione è parte di un servizio dedicato alla gestione della mobilità locale.

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Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla via Pontina per traffico code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense il raccordo Proseguendo a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via dei Giardini segnaliamo lunghe code a partire da Aprilia in direzione di Latina restiamo sempre sulla via Pontina in direzione di Roma rimosso L'incidente è avvenuto in precedenza all'altezza di via Nettunense Al momento permangono le code ripercussioni è sulla via Nettunense code tra Aprilia e via della cogna direzione Anzio disagi anche in direzione di Aprilia Ode a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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