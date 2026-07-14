Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla via Pontina per traffico code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense il raccordo Proseguendo a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via dei Giardini segnaliamo lunghe code a partire da Aprilia in direzione di Latina restiamo sempre sulla via Pontina in direzione di Roma rimosso L'incidente è avvenuto in precedenza all'altezza di via Nettunense Al momento permangono le code ripercussioni è sulla via Nettunense code tra Aprilia e via della cogna direzione Anzio disagi anche in direzione di Aprilia Ode a... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 7 luglio 2026, si segnalano code sulla carreggiata esterna del raccordo nella zona di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 19:40Alle ore 19:40 del 7 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio.

Temi più discussi: Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 08 | 40.

Concerto #Geolier #StadioOlimpico #Roma #19giugno modifiche alla #viabilità nell'area dello #StadioOlimpico potenziamento linee #bus ? #ForoItalico prolungamento orario #metropolitane A, B, B1, C fino alle ore 01:30 shorturl.at/fYPDF #vi x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in ... romadailynews.it

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