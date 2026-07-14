Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 14 luglio 2026, si segnala un intervento sulla via Pontina in direzione sud. La circolazione risulta rallentata tra le uscite di Aprilia e Pomezia, con code che si estendono per alcuni chilometri. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso, ma si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi o di prevedere tempi di viaggio più lunghi. La situazione viene monitorata e aggiornata dalla rete di Astral infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sulla via Pontina per traffico segnaliamo code tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense il raccordo e tra Spinaceto e Castel di Decima direzione Latina Proseguendo a causa di un incidente all'altezza di Aprilia segnaliamo lunghe Code in direzione di Latina restiamo sempre sulla via Pontina in direzione di Roma segnaliamo un incidente all'altezza di via Nettunense passiamo raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico si rallenta tra Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo code a tratti tra Ardeatina e Tuscolana in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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