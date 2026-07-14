Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 14 luglio 2026, il raccordo anulare a Roma presenta rallentamenti. La viabilità è segnalata congestionata in alcune tratte, con veicoli che procedono a passo d’uomo. La rete di Astral infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico, indicando alcune zone con code e riduzioni di corsia. La situazione interessa diverse aree del raccordo, causando disagi alla circolazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna per traffico si rallenta tra Roma Fiumicino e Ostiense proseguendo per incidente code tra Laurentina e Ardeatina carreggiata interna per traffico si allenta tra Flaminia Salaria proseguendo code a tratti tra Nomentana e La Rustica sulla Flaminia code a tratti tra Corso di Francia e il raccordo anulare In quest'ultima direzione sulla Salaria causa di lavori di ripristino del cavalcavia per l'inversione di marcia al km 10 e 400 si registrano code all'altezza di Villa Spada in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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