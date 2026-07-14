Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 14 luglio 2026, sulla A1 Firenze-Roma tra il bivio e un altro punto, si è verificato un incidente. La segnalazione è stata diffusa da Astral infomobilità, il servizio di informazione sulla viabilità della regione Lazio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui mezzi coinvolti, né sul traffico in quel tratto. La situazione resta monitorata e in aggiornamento.

Astral infomobilità di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo segnalato un incidente sulla A1 Firenze Roma tra il bivio A1 diramazione Roma nord e Ponzano Romano direzione Firenze incidente anche sulla Roma Napoli tra Valmontone e il video con la diramazione Roma Sud in direzione Roma sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna Così a tratti tra Ardeatina diramazione Roma Sud mentre l'interno è soltanto 24 cose tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro e sulla Pontina brevi code tra Aprilia e Pomezia in direzione Roma a Federico Di Lernia telefono habilita è tutto Grazie per l'attenzione alla prossima un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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