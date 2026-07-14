Via dalla città le persone scelgono la vita green

Le persone stanno lasciando le grandi città italiane come Milano, Roma, Firenze e Napoli, secondo i dati disponibili. La popolazione urbana continua a crescere, ma alcune località vedono un calo di residenti. Molti scelgono di trasferirsi in zone più rurali o meno popolate, preferendo uno stile di vita più sostenibile e a contatto con la natura. Il fenomeno riguarda diverse regioni e si evidenzia come un trend di spostamento dai centri urbani verso aree meno urbanizzate.

Tempo di lettura: 3 minuti Secondo i dati la popolazione urbana è in continua crescita ma c’è un fenomeno che riguarda alcune località italiane: da Milano, Roma, Firenze e Napoli tanti stanno “scappando”. Non perché le città non siano belle e piene di servizi, ma perché ci sono alternative fuori dalla bolla immobiliare dove si può stare meglio ritrovando pace a contatto con la natura. Una ricerca Eurostat sottolinea proprio come ogni anno lo 0,4% di persone si sposti da centri cittadini verso aree rurali prediligendo borghi e ambienti in cui il verde non manca. Il traffico non manca a nessuno. Uno degli aspetti che convincono sempre di più a fuggire è il tempo perso in auto o sui mezzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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