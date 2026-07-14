Vertice anti-Antifa | Milei partecipa con entusiasmo gli europei si nascondono
Un vertice dedicato a contrastare i movimenti antifascisti ha visto la partecipazione di un politico noto per il suo entusiasmo, mentre rappresentanti europei sono rimasti assenti o hanno evitato la presenza. L'evento si è svolto con interventi e discussioni su strategie e misure di sicurezza. Contestualmente, è stata annunciata la pubblicazione di un nuovo numero di una rivista di fumetti, in edicola dal 29 luglio, con storie di autori come Zerocalcare e Shintaro Kago, accanto a Dylan Dog.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Il tempo è scaduto e Washington ha chiuso la lista dei partecipanti al summit contro la «rinascita del terrorismo di estrema sinistra». Un vertice «anti-Antifa», contro un gruppo che non esiste formalmente come organizzazione, per costruire una risposta globale alla «minaccia comunista» su cui il presidente statunitense Donald Trump ha così tanto insistito nei suoi ultimi discorsi pubblici. Una «minaccia esistenziale» al pari dello Stato islamico e di al Qaeda. GLI INVITI da parte del segretario di stato Marco Rubio sono arrivati ai ministri di 60 paesi tra cui Argentina, Brasile, Canada, Messico, Inghilterra, Francia, Italia, Germania, Grecia e Ungheria. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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