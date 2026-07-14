Vertice anti-Antifa | Milei partecipa con entusiasmo gli europei si nascondono

Notizia in breve

Un vertice dedicato a contrastare i movimenti antifascisti ha visto la partecipazione di un politico noto per il suo entusiasmo, mentre rappresentanti europei sono rimasti assenti o hanno evitato la presenza. L'evento si è svolto con interventi e discussioni su strategie e misure di sicurezza. Contestualmente, è stata annunciata la pubblicazione di un nuovo numero di una rivista di fumetti, in edicola dal 29 luglio, con storie di autori come Zerocalcare e Shintaro Kago, accanto a Dylan Dog.