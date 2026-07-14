Vergara rinnova con il Napoli Come giocherà con Allegri

Antonio Vergara, giovane talento del settore giovanile, ha firmato un rinnovo di contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2031. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda il suo legame con il club fino a quella data. Attualmente, non ci sono dettagli sulla sua posizione o sul ruolo specifico all’interno della rosa della prima squadra.

RINNOVO BLINDATO. Antonio Vergara, gioiello del vivaio di Frattaminore, ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2031, secondo quanto confermato da Sky. Ad annunciarlo è stato il suo agente, Mario Giuffredi, dopo un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis. Il giovane trequartista, esploso sotto la gestione di Antonio Conte con tre gol e tre assist in stagione, aveva chiuso l’annata con un lungo stop per una lesione alla fascia plantare del piede sinistro. Ora dovrà giocarsi le proprie carte anche con il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. Quali sono i dettagli del rinnovo di Antonio Vergara con il Napoli e come giocherà con Massimiliano Allegri?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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